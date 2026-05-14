Por um novo capítulo para a indústria química

Por João Luiz Zuñeda, engenheiro químico e sócio fundador da MaxiQuim

A recente sanção da lei que amplia os benefícios do Regime Especial da Indústria Química (REIQ) dá fôlego a um setor que vem enfrentando, há anos, graves desafios de competitividade. Mas ela deve ser vista como ponto de partida, não de chegada. Pela própria natureza desta cadeia estruturante, a indústria química exige visão de longo prazo, planejamento e compromisso com o futuro. Mais do que virar uma página, é hora de escrever um novo capítulo para essa história.

Em um cenário internacional complexo, torna-se urgente recolocar a indústria química no centro do debate nacional de desenvolvimento. Não como uma pauta pontual, sujeita ao ciclo político de quem ocupa temporariamente cargos, mas como um verdadeiro projeto de nação, capaz de integrar municípios, estados e União em torno de uma agenda comum de competitividade, sustentabilidade, inovação e geração de valor.

E historicamente o RS tem voz ativa nisso. Não por acaso, é de um gaúcho, o deputado federal Afonso Motta, presidente da Frente Parlamentar da Química, a autoria do projeto que cria o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química (Presiq), previsto para entrar em vigor a partir de 2027. Trata-se de uma agenda que pode transformar algo temporário em uma política industrial moderna e estruturante.

O complexo gaúcho é uma peça-chave deste debate

É por aqui, ainda, que o Polo Petroquímico de Triunfo opera de forma ininterrupta há mais de quarenta anos, produzindo insumos para os mais diversos setores. Conectado ao mundo e abrigando ativos estratégicos da maior petroquímica nacional , o complexo gaúcho é uma peça-chave deste debate.

A perda de competitividade impõe riscos concretos. Quando centrais petroquímicas passam a conviver com a possibilidade de redução de operação, venda de ativos ou até fechamento, não se trata apenas de uma questão empresarial. Trata-se de uma perda industrial, tecnológica, fiscal e social para o país.