Pesquisa Clínica: uma porta de entrada para tratamentos inovadores no SUS

Por Paulo Pitrez, CEO e Diretor de Pesquisa do Instituto Ceos

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem um papel essencial no acesso à saúde da população brasileira, atendendo milhões de pessoas diariamente. Ainda assim, diante da alta demanda e da complexidade do sistema, muitos pacientes enfrentam desafios relacionados ao acesso a consultas, exames e terapias mais inovadoras. Nesse contexto, a pesquisa clínica surge como uma importante oportunidade complementar de cuidado e acesso à inovação.

Participar de um estudo clínico não significa ser "cobaia". Significa ter acesso, de forma ética, segura e supervisionada, a terapias inovadoras ainda em fase de desenvolvimento e avaliação científica, sem disponibilidade tanto no Sistema Único de Saúde quanto na saúde suplementar. Para pacientes do SUS, isso representa uma oportunidade concreta de acessar tratamentos de ponta sem qualquer custo, além de contribuir para o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas para doenças graves, complexas e de alto custo.

Os benefícios vão além do acesso à medicação. Pacientes incluídos em pesquisas clínicas recebem acompanhamento médico especializado, monitoramento contínuo e realizam exames de alta complexidade custeados pelo estudo. Existe toda uma estrutura de cuidado multiprofissional ao participante, o que contribui também para desonerar o SUS ao absorver parte dessa demanda assistencial dentro dos Centros de Pesquisa.

Os benefícios vão além do acesso à medicação

Outro aspecto fundamental é o tempo. Em doenças crônicas ou graves, o acesso mais rápido à avaliação especializada e a novas alternativas terapêuticas pode fazer diferença na jornada do paciente.

O impacto também é coletivo. Cada paciente atendido em um estudo contribui para o avanço da ciência e para o desenvolvimento de tratamentos que poderão beneficiar milhares de outras pessoas no futuro. A pesquisa clínica aproxima o Brasil do cenário global de inovação em saúde, inserindo o país no mapa mundial do desenvolvimento de novas terapias e permitindo que pacientes brasileiros tenham acesso precoce a tecnologias que definirão o futuro da medicina.