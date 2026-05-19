Passo Fundo Valley: inovação guiada pela ciência

Por Bernadete Dalmolin, reitora da Universidade de Passo Fundo (UPF)

Passo Fundo consolidou-se como a sexta maior economia do Rio Grande do Sul e o principal polo do interior do Estado, reconhecido pelo Sebrae como um ecossistema de inovação em estágio consolidado. Essa maturidade é resultado de uma trajetória construída por diferentes ativos: educação, saúde, pesquisa, bem-estar, empreendedorismo e cooperação.

É nesse contexto que a Universidade de Passo Fundo (UPF) apresenta o Passo Fundo Valley – distrito de inovação – juntamente à ampliação do UPF Parque: um novo ambiente para aproximar universidade, empresas, startups e poder público, transformando conhecimento em soluções concretas para a sociedade.

O projeto amplia estruturas, fortalece programas de apoio e inaugura um modelo

Viabilizado por um investimento de R$ 13 milhões – R$ 10 milhões captados junto à Finep e R$ 3 milhões de contrapartida da UPF –, o projeto amplia estruturas, fortalece programas de apoio e inaugura um modelo inovador de desenvolvimento territorial.

Em uma área de 10 hectares integrada ao campus, o distrito oferece espaços para empresas de base tecnológica e pesquisa aplicada. Seu diferencial está em um modelo que transforma parte do investimento privado em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação realizados em parceria com os laboratórios da universidade.

Esse arranjo reduz barreiras para quem deseja inovar e acelera a geração de oportunidades econômicas e sociais, com expectativa de ampliar postos de trabalho e impulsionar novos negócios de base tecnológica, com forte impacto regional.

Hoje, o UPF Parque reúne dezenas de empresas e instituições parceiras, promove conexões entre diferentes atores e oferece acesso compartilhado a mais de 210 laboratórios especializados da universidade.