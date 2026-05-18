Os TCEs e o amadurecimento do Estado brasileiro

Por Iradir Pietroski, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

A promulgação da Emenda Constitucional nº 139/2026 é um marco no aprimoramento institucional do Estado brasileiro. Ao reconhecer os Tribunais de Contas como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo, a Constituição afirma que a fiscalização dos recursos públicos é condição indispensável para a legitimidade da ação estatal.

O reconhecimento resulta do processo de amadurecimento institucional. Os Tribunais de Contas vão além da verificação formal, com papel estratégico na indução de políticas públicas mais eficientes, na prevenção de riscos e qualificação da gestão. O controle externo é elemento estruturante da boa governança.

Mais do que proteção institucional é salvaguarda da sociedade. O controle externo é mecanismo de proteção coletiva e atua no ciclo da política pública, do planejamento à avaliação de resultados, e em decisões com critérios técnicos, evidências e responsabilidade fiscal.

O controle externo é elemento estruturante da boa governança

Essa perspectiva exige compreender que a evolução do controle externo aponta uma atuação mais preventiva e orientadora. Identificar fragilidades antes que se convertam em irregularidades, auxiliar gestores na interpretação normativa, avaliar políticas públicas e disponibilizar informações qualificadas à sociedade ampliam o impacto institucional dos Tribunais de Contas.

No federalismo brasileiro, essa função ganha ainda mais relevância. Diante das diferentes capacidades administrativas e restrições fiscais de Estados e municípios, os Tribunais de Contas atuam para promover equilíbrio, disseminar padrões de governança e reduzir desigualdades na qualidade da gestão pública.