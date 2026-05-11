Os fatores do desenvolvimento no século 21 e no Brasil

Por Jorge Audy, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc

Em um mundo dominado por novas tecnologias disruptivas e com uma curva de crescimento exponencial, vemos, desde o século passado, um forte deslocamento dos principais fatores de geração de valor e desenvolvimento econômico e social. Os países que entenderam essa mudança, decorrente da chamada revolução da tecnociência, lideram o crescimento global.

Neste século 21, o paradigma do desenvolvimento posiciona a Educação e a CT&I (Ciência, Tecnologia e Inovação) como fatores essenciais. Países como China, Índia e EUA são exemplos desse entendimento. Investem pesadamente em educação e em ciência, novas tecnologias e inovação.

Para além de entender a educação como a forma mais nobre de dar dignidade a uma pessoa, é preciso posicioná-la como fator essencial de desenvolvimento econômico e social. O outro fator está relacionado com o domínio dos ciclos científicos e tecnológicos e da inovação (a capacidade de transformar conhecimento em valor para a sociedade).

Necessitamos com urgência de uma nova pauta para o futuro do país

Necessitamos com urgência de uma nova pauta para o futuro do país. Temas como infraestrutura pública digital, transições energética e ambiental, inteligência artificial, semicondutores, robótica, biotecnologia e terapias gênicas devem ser parte do debate, assim como a construção de um novo modelo de educação e a centralidade dos ecossistemas de inovação.

O Brasil investe valores significativos em educação e CT&I, mas investe mal, sem fluxo e sem foco. As ações são descoordenadas e com baixa sinergia entre o nível nacional e os Estados. Isso deve mudar. Isso tem que mudar.

Temos exemplos no nosso país que mostram que sabemos como fazer: Embrapa, Embraer, Embrapii, Capes, Finep, Fapesp, universidades de classe mundial. Não nos faltam talentos, mas lideranças modernas e comprometidas com o futuro. Faltam planos de longo prazo, continuidade nas ações e definição de prioridades.