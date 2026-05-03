Os 400 anos das Missões no Rio Grande do Sul

Por Ana Lúcia Meira, professora na Escola Politécnica da Unisinos

A imagem das ruínas de São Miguel das Missões é o símbolo mais icônico do Rio Grande do Sul. Isso é excepcional se pensarmos em um Estado sempre dividido entre chimangos e maragatos, gremistas e colorados, conservadores e progressistas etc. A foto das ruínas centenárias é reconhecida pelos rio-grandenses, independentemente da sua procedência, idade, gênero, religião, escolaridade, crenças ou situação econômica. E é capaz de unir o Estado.

Em territórios que hoje pertencem à Argentina, ao Brasil, ao Paraguai e ao Uruguai, desenvolveu-se uma sociedade distribuída em 30 povoados. Neles conviveram representantes de dois mundos distintos: indígenas coletores, principalmente os m’byá guarani, que viviam nas matas e pradarias sem fronteiras da América do Sul, e religiosos jesuítas da Companhia de Jesus – vanguarda intelectual europeia, impregnada pelas influências do Barroco. Eram diferentes em suas vivências no mundo, porém, durante mais de 150 anos, lograram estabelecer uma convivência permeada por mediações, disputas, trocas, descobertas e florescimentos. Em decorrência de um complexo processo histórico, sete dos 30 povoados passaram à Coroa Portuguesa, sendo integrados ao território brasileiro: os famosos Sete Povos das Missões.

Foi possível alcançar o bem comum em uma sociedade com valores humanos

A história que se desenvolveu nas Missões é frequentemente romantizada em conversas e textos. No entanto, as comemorações dos seus 400 anos no Estado se apresentam como uma oportunidade única para retomar ou aprofundar diversos temas que a experiência missioneira nos deixou como legado nos campos da história, arqueologia, música, biologia, arquitetura, urbanismo, artes, medicina, filosofia, engenharia, cartografia, física, gastronomia, letras, relações internacionais, astrologia, educação, literatura, dança e outros.