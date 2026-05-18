O varejo que nasce do diálogo

Por Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre

Porto Alegre volta a ser, a partir desta semana, o grande ponto de encontro do varejo nacional. A Feira Brasileira do Varejo inicia mais uma edição reafirmando um propósito que vai além de apresentar tendências: provocar conversas que realmente direcionam e impulsionam o setor.

O segmento permanece em constante transformação, com novos hábitos de consumo, avanços tecnológicos e mudanças no comportamento do cliente exigindo adaptação contínua e, acima de tudo, troca. É no diálogo – entre empresários, especialistas, lideranças e equipes – que surgem as respostas mais relevantes para os desafios do presente.

É por isso que escolhemos, nesta edição, destacar as conversas que vão construir o futuro. Transformação digital, inteligência artificial, experiência do consumidor, gestão de pequenos negócios e inovação. São palestras ou conteúdos técnicos e encontros que geram reflexão, conexão e negócios. O varejo evolui quando compartilha experiências, aprende com diferentes realidades e constrói soluções de forma coletiva.

Escolhemos destacar as conversas que vão construir o futuro

É tempo de valorizar o espaço em que o pequeno, o médio e o grande varejista se encontram. Onde o físico e o digital deixam de ser opostos e passam a ser complementares, e a inovação se torna prática. Mais do que nunca, o setor precisa de proximidade. Com o cliente, com as transformações do mercado e entre os próprios empreendedores. São essas conexões que fortalecem o varejo gaúcho e brasileiro, tornando-o mais resiliente, competitivo e preparado para os desafios vindouros.