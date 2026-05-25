O Rio Grande do Sul global

Por Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS

A recente Brazilian Week, em Nova York, reforçou uma percepção importante: a disputa global por investimentos, inovação e desenvolvimento está sendo travada majoritariamente entre estados e regiões capazes de apresentar visão estratégica, competitividade e capacidade de execução de projetos.

Foi nesse contexto que o Rio Grande do Sul apresentou-se ao mercado internacional durante mais uma passagem estratégica pelos EUA. Em reuniões com bancos, fundos de investimento, empresas e líderes globais, mostramos que o Estado está preparado para ampliar seu protagonismo no cenário internacional. Este é o jogo do qual estamos participando, um jogo em que promessas dão lugar a ações concretas.

Ficou evidente que o RS reúne ativos extremamente competitivos: base industrial diversificada, protagonismo no agronegócio, matriz energética limpa, capital humano qualificado, universidades de excelência e um ecossistema de inovação em expansão.

Ao longo da semana, apresentamos oportunidades em infraestrutura, parcerias público-privadas, transição energética, inovação e desenvolvimento regional. Também fortalecemos conexões importantes para projetos estratégicos, incluindo iniciativas ligadas ao Distrito de Inovação de Porto Alegre e à criação de novos mecanismos de atração de investimentos para o estado.

Um dos momentos mais simbólicos da agenda foi ver o Rio Grande do Sul ganhar destaque editorial no Financial Times, o jornal econômico mais relevante do mundo. Mais do que visibilidade, isso ajuda a ampliar a percepção internacional sobre o potencial econômico e inovador do estado.

Temos todas as condições de ocupar uma posição relevante nesse cenário

Entre tantos aspectos relevantes, ganhou protagonismo o anúncio do início da estruturação de um Fundo Estratégico para o Rio Grande do Sul, pensado para ampliar nossa capacidade de atrair capital e apoiar projetos transformadores para as próximas décadas