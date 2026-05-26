O que o Papa tem a dizer aos líderes de tecnologia?

Por Telmo Costa, CEO da Meta

Por muito tempo, o debate sobre tecnologia esteve centrado em uma pergunta: o que as máquinas serão capazes de fazer? A primeira encíclica do papa Leão XIV, Magnifica Humanitas, publicada nesta semana, propõe uma questão ainda mais importante: o que queremos preservar como essencialmente humano enquanto avançamos tecnologicamente?

Ao refletir sobre a inteligência artificial, o Papa alerta para um risco que vai além da tecnologia: a desumanização. Ele reforça que a IA não é neutra: carrega intenções, valores e visões de mundo de quem a desenvolve e utiliza. Por isso, seu avanço deve estar conectado à dignidade humana, ao trabalho, à justiça e ao bem comum.

Essa visão dialoga com aquilo em que eu acredito há mais de três décadas. Uma empresa de tecnologia precisa ser uma empresa de pessoas que usam tecnologia para gerar transformação.

Em um momento em que o mercado frequentemente trata a IA como um fim em si mesma, vejo nela um meio poderoso para ampliar a capacidade humana de analisar, decidir, criar e executar, nunca para substituir discernimento, empatia ou propósito.

A revolução da inteligência artificial demanda novos compromissos éticos

Por isso, quando se fala sobre IA, o ponto de partida não pode ser o algoritmo. Precisa ser a essência do problema. Antes de implementar uma plataforma, automatizar um processo ou treinar um modelo, é necessário compreender o que realmente precisa ser transformado. A tecnologia só gera valor quando está conectada a uma necessidade humana concreta.

Assim como a Revolução Industrial exigiu novos pactos sociais, a revolução da IA demanda novos compromissos éticos. O desafio não é desacelerar a inovação, mas garantir que ela avance na direção correta.

O futuro demanda às organizações a capacidade de combinar inteligência humana e inteligência artificial de forma equilibrada. Enquanto a tecnologia pode ampliar capacidades, são as pessoas que definem seu propósito.