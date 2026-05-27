O que fazer com o que você construiu?

Por Eduardo Tellechea Cairoli, fundador e CEO da Privatto Multi Family Office

Construir patrimônio exige visão, disciplina, capacidade de execução e, muitas vezes, décadas de dedicação empresarial. Preservar esse patrimônio ao longo das gerações, porém, exige algo diferente: estrutura.

Muitas famílias empresárias brasileiras atingiram elevado grau de sofisticação na geração de riqueza, mas ainda operam com pouca organização patrimonial. E isso cria vulnerabilidades financeiras, societárias, sucessórias e familiares.

No Brasil, ainda existe a percepção de que gestão patrimonial significa apenas gestão de investimentos. Mas patrimônio familiar é mais amplo: envolve organização societária, planejamento sucessório, governança familiar, eficiência tributária, gestão de riscos e alinhamento entre gerações. Em outras palavras, estamos falando sobre continuidade.

Existe uma diferença importante entre gerar riqueza e estruturar riqueza. Muitos empresários concentram energia na empresa e deixam a organização patrimonial para depois. O problema é que patrimônio cresce em complexidade. Quando percebem essa necessidade, muitas vezes já existem ativos espalhados, concentração de risco, regras pouco claras ou sucessão indefinida.

No final, gestão patrimonial não é apenas sobre dinheiro

Talvez o maior erro seja acreditar que patrimônio se perpetua sozinho. Famílias que preservam patrimônio ao longo das gerações possuem algo em comum: organização. Organização patrimonial não significa burocracia. Significa clareza sobre quem decide, quais são os objetivos da família e qual legado se pretende construir.

No final, gestão patrimonial não é apenas sobre dinheiro. É sobre continuidade. É sobre permitir que aquilo que foi construído com esforço sobreviva ao tempo, às mudanças geracionais e às inevitáveis transformações do mercado.