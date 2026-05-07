O papel do Brasil na construção de soluções de impacto

Por Felipe Amaral, diretor de Educação do Instituto Caldeira

Oxford, na Inglaterra, é o cenário do Skoll World Forum, mas também parte central do seu significado. Há mais de duas décadas, a cidade recebe o encontro que anualmente reúne cerca de 1,5 mil lideranças de mais de cem países. Famosa pela universidade que leva seu nome, formada por 39 faculdades, dezenas de bibliotecas e instituições centenárias, Oxford se transforma, durante quatro dias, em um festival de conhecimento a céu aberto, com programações que ocupam igrejas, universidades e espaços públicos.

Esse ambiente amplia o alcance do evento e cria uma conexão entre tradição e futuro. O debate sobre os desafios contemporâneos ganha densidade ao acontecer em um território que simboliza a produção histórica de conhecimento.

O país traz para o centro da discussão desafios estruturais

Nesse contexto, a presença brasileira é também um exercício de posicionamento. O país traz para o centro da discussão desafios estruturais, como educação, saúde, desigualdade social, mudanças climáticas e novas tecnologias. No campo da educação e do acesso a oportunidades de trabalho para as novas gerações, fica evidente que o tema dialoga com diferentes regiões do mundo. Não se trata de somente expor os problemas, mas sim de compartilhar experiências e buscar soluções em comum.

Um ponto recorrente nas discussões é que recursos financeiros existem. O desafio está na capacidade de articulação local: conectar sociedade civil, empresas e setor público em torno de iniciativas coordenadas. É nisso que o Instituto Caldeira acredita e trabalha, em conjunto com diversas organizações parceiras locais e internacionais. A atuação integrada entre diferentes atores evidencia um modelo de execução em que todos saem ganhando.