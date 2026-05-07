O cadáver da palavra

Por Alex Pipkin, Ph.D. em Administração e consultor empresarial

A palavra política hoje não descreve o mundo; ela tenta aniquilá-lo. O que começamos a assistir agora, antes mesmo de qualquer propaganda oficial, não é debate; é um cerco à realidade. Antes que os candidatos ocupem o horário nobre, a engrenagem da pré-campanha já trabalha para moer os fatos. Nunca se mentiu tanto, nem mesmo nos almoços de domingo, quanto nas narrativas que vazam diariamente pelas frestas das redes sociais. A mentira moderna raramente aparece como falsificação grosseira; ela surge travestida de "causa nobre".

O sofista contemporâneo não quer convencê-lo de que está certo. Quer apenas que você sinta que a verdade se tornou moralmente ofensiva. É a era da indignação industrializada, em que a linguagem deixou de relatar fatos para ditar o que deve existir. Vejam o que a narrativa global fez com Israel, um país atacado, alvo de uma barbárie indescritível, transformado em vilão pela alquimia das palavras manipuladas. Quando o agressor desaparece sob adjetivos ideológicos e a vítima passa a ser culpada pela própria sobrevivência, a linguagem já não serve à justiça; é o instrumento do assassinato da lógica.

O sofista contemporâneo não quer convencê-lo de que está certo

Palavras têm peso. Elas deixam resíduos morais em quem as pronuncia. Quem relativiza ditaduras "amigas", quem mascara censura como "proteção democrática" ou silencia diante da violência praticada pelo próprio lado político não está apenas emitindo opinião. Está rompendo deliberadamente o vínculo entre linguagem e realidade. Toda vez que aceitamos uma mentira porque ela é útil contra o "inimigo", o primeiro cadáver no chão não é o do adversário; é a nossa própria integridade.

Quer conhecer verdadeiramente um homem? Observe a distância entre aquilo que ele diz e aquilo que ele tolera quando a injustiça favorece o seu lado.

Sociedades não começam a se decompor quando surgem tiranos. Elas começam a perder a alma quando milhões de pessoas decidem que a verdade é apenas um inconveniente negociável. Defender o óbvio tornou-se um ato de coragem intelectual. Em um mundo de espelhos distorcidos, a honestidade brutal talvez seja a última forma legítima de rebeldia.