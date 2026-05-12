O advogado como parceiro de decisões estratégicas

Por Sandro Wainstein, advogado especialista em gestão de riscos e negociação

Durante muito tempo, a advocacia empresarial foi percebida como um recurso acionado apenas em momentos de crise ou de necessidade formal. Esse modelo, no entanto, tornou-se insuficiente diante de um ambiente de negócios cada vez mais complexo, regulado e dinâmico. Hoje, limitar o advogado ao papel reativo é abrir mão de uma das contribuições mais estratégicas que ele pode oferecer: a participação ativa na tomada de decisões.

O advogado empresarial contemporâneo ocupa um espaço diferente. Ele não interpreta somente as normas, mas compreende contextos, antecipa riscos e contribui para a construção de caminhos sustentáveis para o crescimento. Sua atuação passa a dialogar diretamente com a governança corporativa, influenciando decisões que impactam não só a segurança jurídica, mas também a reputação e a longevidade das organizações.

Empresas que integram o jurídico às suas discussões estratégicas tendem a ser mais preparadas

Essa mudança não é estética, é estrutural. Empresas que integram o jurídico às suas discussões estratégicas tendem a ser mais preparadas para lidar com cenários adversos e aproveitar oportunidades com maior segurança. O advogado, nesse contexto, deixa de ser o profissional que diz “não pode” e passa a ser aquele que orienta “como pode”, alinhando inovação e conformidade.

Além de evitar problemas, trata-se de construir valor. A visão jurídica aplicada desde a origem das decisões contribui para modelos de negócio mais sólidos, contratos mais eficientes e relações mais equilibradas com parceiros e públicos de interesse. É uma atuação que exige proximidade, compreensão do negócio e capacidade de traduzir o direito em estratégia.

O futuro da advocacia empresarial está diretamente ligado a essa capacidade de integração. Não há mais espaço para uma atuação isolada. O advogado que se posiciona como parceiro estratégico amplia sua relevância e contribui de forma concreta para o desenvolvimento das empresas.