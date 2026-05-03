Na dúvida, faça Engenharia

Por Eduardo Fischer, CEO da MRV&CO

Como liderança na construção civil, vejo de perto a queda no interesse pelos cursos de Engenharia. E como engenheiro, me preocupo com as implicações de haver cada vez menos profissionais no Brasil. Os dados chamam atenção: apenas 12% dos estudantes do Ensino Médio querem cursar Engenharia; há 23% menos calouros do que há 10 anos; e o número de concluintes também cai.

A inquietação se justifica. O déficit de engenheiros no Brasil pode chegar a 1 milhão de profissionais em 2030, comprometendo áreas estratégicas como pesquisa, infraestrutura, energia e tecnologia, além de programas como o Minha Casa, Minha Vida e setores como a construção civil.

O déficit de engenheiros no Brasil pode chegar a 1 milhão de profissionais em 2030

Na raiz disso, há uma combinação perigosa: defasagem na formação em matemática, altos custos da graduação, insegurança com o mercado e distância entre os cursos e as aspirações por inovação e impacto social. Fato é que precisamos – agora e cada vez mais – de engenheiros. Há muito por fazer, e a Engenharia forma profissionais que criam, resolvem e transformam. É um modo de pensar e de gerir, presente em posições de liderança e essencial à eficiência. O desinteresse atual contrasta com a demanda crescente e com remunerações mais atraentes.

Para recuperar o interesse, currículos mais práticos, melhor infraestrutura acadêmica, conexão com temas contemporâneos e ênfase no papel social da engenharia podem ajudar.

Também é fundamental fortalecer o ensino de matemática e ciências – afinal, quem não se interessa por matemática dificilmente considerará a engenharia.