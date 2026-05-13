Mobilização que transforma e aproxima

Por Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Ifep

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, construir pontes entre instituições e sociedade é essencial. E é exatamente o que o Sistema Comércio faz há mais de 80 anos em todo o país. Para mostrar essa entrega, realizamos, pelo segundo ano consecutivo e simultaneamente em diversas cidades, uma grande mobilização nacional: a Semana S. Levamos às comunidades uma programação diversa e gratuita de cultura, lazer, educação, saúde e cidadania.

A Semana S é também um espaço de qualificação, geração de conhecimento e valorização da cultura para os empresários gaúchos, protagonistas e responsáveis pelos recursos que sustentam o Sistema Comércio. É graças à contribuição da iniciativa privada que conseguimos realizar ações concretas, que ampliam oportunidades e levam benefícios reais à população. Trata-se de um ciclo virtuoso, em que o investimento dos empresários retorna à sociedade como desenvolvimento, inclusão e bem-estar coletivo.

A Semana S é também um espaço de qualificação e geração de conhecimento

Tudo o que o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Ifep vai oferecer nos dias 15 e 16 de maio mostra o resultado da união do comércio de bens, serviços e turismo gaúcho em prol do desenvolvimento do Estado e da sociedade.

Essa mobilização também celebra o que construímos juntos. Por meio dos nossos braços sociais, Sesc e Senac, promovemos iniciativas que impactam diretamente a vida das pessoas, com acesso à cultura, educação, saúde e lazer, sempre com o apoio dos empresários que acreditam na transformação social.

O comércio de bens, serviços e turismo, o qual representamos, é um dos maiores geradores de renda e oportunidades no Brasil. No Rio Grande do Sul, respondemos por mais da metade do PIB e por mais de 1,7 milhão de empregos formais, demonstrando a relevância estratégica para o crescimento.