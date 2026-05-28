Mais do que nunca: informação salva vidas

Por Fernando Luís Scolari, cardiologista

Recentemente, fomos surpreendidos pela morte súbita de mais um jovem atleta. Trata-se de Gabriel Ganley, fisiculturista e digital influencer. Em 2025, foi a vez de João Lamare, que sofreu uma morte súbita durante a maratona de Porto Alegre. Assim como o jogador da Dinamarca Christian Eriksen, em 2021, e o jogador Serginho do São Caetano, em 2004, todos tinham o mesmo diagnóstico: cardiomiopatia hipertrófica.

Essa doença, que só é mencionada quando leva a vida de um jovem atleta, ainda é subdiagnosticada. Embora relativamente incomum, não se trata de uma doença rara. Estudo brasileiro estima prevalência de 1,5 a cada mil indivíduos em nossa população. Trata-se de uma condição genética que afeta o músculo cardíaco, onde um estado de hipercontratilidade leva à hipertrofia desordenada do músculo cardíaco. Essa doença pode ser tanto assintomática quanto levar a sintomas como dor no peito, falta de ar, desmaios e até mesmo a arritmias fatais.

O diagnóstico é realizado através de exames de imagem como ecografia ou ressonância magnética do coração, mas um simples eletrocardiograma pode dar pistas e auxiliar no rastreio da população. Em casos selecionados, exames genéticos podem identificar variantes patogênicas que auxiliam tanto na elucidação diagnóstica como no rastreio de famílias acometidas.

Felizmente, a ciência tem avançado. Os testes genéticos estão mais acessíveis e os exames de imagem mais precisos.

Faz-se necessário que atletas estejam cientes sobre os riscos dessa doença

Em 2020, foi publicado o primeiro estudo com inibidor de miosina, uma droga inovadora desenhada especificamente para essa doença, mudando completamente o paradigma de tratamento da cardiomiopatia hipertrófica. Alguns pacientes com maior risco de arritmias graves poderão se beneficiar de desfibriladores implantáveis, que seriam verdadeiros "ressuscitadores", capazes de reverter uma arritmia fatal como as que vitimaram estes jovens atletas.