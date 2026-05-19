Legado e futuro

Por Hugo Muller, presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

No século passado, costumava-se dizer que os liberais cabiam em uma Kombi. Hoje essa Kombi cresceu, e continua crescendo. No mês em que assumo a presidência do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), isso nos motiva a seguir fazendo cada vez mais pela liberdade no Brasil, apesar de todas as circunstâncias.

É uma grande oportunidade e também um desafio dar continuidade a uma história de mais de quatro décadas construída por presidentes, diretores e associados dessa iniciativa fundada em 1984. Em constante renovação, o IEE consolidou sua reputação na formação de lideranças empresariais, sempre orientado pela defesa das liberdades individuais, do livre mercado e do Estado democrático de direito.

Casos absurdos de corrupção continuam a desafiar a confiança da sociedade

Ao observarmos a situação do Brasil, muitas vezes somos tomados pela decepção diante de acontecimentos que contrariam aquilo em que acreditamos. Vivemos um período de instabilidade institucional, em que o império das leis parece ameaçado e casos absurdos de corrupção continuam a desafiar a confiança da sociedade.

Ainda assim, nada abala a nossa crença nos indivíduos e na capacidade de transformação da sociedade brasileira. Seguimos convictos de que a luta pela liberdade avança e jamais terá fim, afinal, como diz a máxima liberal, o preço da liberdade é a eterna vigilância. É justamente por isso que, no Fórum da Liberdade de 2026, afirmamos com convicção: o Brasil tem jeito.

Minha gestão, ao lado da diretoria que assume esse desafio comigo, terá a responsabilidade de conduzir a 40ª edição do Fórum da Liberdade, mais um marco na trajetória do IEE e uma demonstração da força de seu legado. Em um país marcado pelos "voos de galinha", iniciativas que mantêm consistência de valores merecem ser celebradas. Há quase quatro décadas o Fórum reúne milhares de pessoas para debater ideias fundamentais para o avanço da sociedade.