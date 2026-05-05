Lajeado se reconstrói com a força do trabalho

Por Gláucia Schumacher, prefeita de Lajeado

Quase dois anos depois da maior enchente de sua história, Lajeado vem demonstrando uma reação consistente e à altura da cultura da nossa cidade, alicerçada no trabalho duro e na irresignação diante das dificuldades. Hoje, o município é o líder regional na geração de empregos formais, com 1,2 mil novas vagas só no último ano. O número dá a dimensão do que mudou desde 2 de maio de 2024, quando o Rio Taquari atingiu 33m66cm e arrastou parte expressiva do que havia sido construído em décadas.

A resposta começou ainda durante a cheia, com a retirada de centenas de famílias das zonas de risco e a oferta imediata de abrigo e segurança. Foram organizados diversos abrigos, com atendimento contínuo às famílias enquanto a água ainda baixava. Passada a emergência, a prefeitura colocou em pé um plano de contingência que a Defesa Civil hoje reconhece como um dos mais completos do Estado. O monitoramento do nível do rio é permanente, e as equipes da cidade estão preparadas para responder antes que a água suba.

Na habitação, foram entregues mais de 190 casas a famílias atingidas pela enchente. Outras 400 estão em execução por diferentes programas habitacionais. Para quem perdeu tudo, é a chance concreta de voltar para casa e recomeçar.

A cidade se firma como destino consolidado de quem produz e investe

Empresas continuam escolhendo Lajeado para abrir novas operações e ampliar as que já estão instaladas. O comércio, os serviços e a indústria seguem crescendo, e a cidade se firma como destino consolidado de quem produz e investe. O emprego em alta é o reflexo mais visível dessa confiança.