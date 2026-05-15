Flávio explica o pedido de dinheiro a Vorcaro; Xi Jinping se encontra com Trump; Nunes Marques assume a presidência do TSE

O que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai.
FLÁVIO BOLSONARO
Senador (PL-RJ) e pré-candidato à Presidência, tentando explicar o pedido de dinheiro para o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.
Enterrei minha filha no Dia das Mães, e meu neto vai crescer sem ela.
SIOMAR BORGES DA ROSA
Mãe da cuidadora de idosos Isabella Borges da Rosa Pacheco, 22 anos, que foi vítima de feminicídio em Porto Alegre.
Devemos ser parceiros, não rivais.
XI JINPING
Presidente da China, que recebeu para visita o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio a tensões entre os dois países.
O sistema eletrônico de votação brasileiro constitui um patrimônio institucional da nossa democracia.
KASSIO NUNES MARQUES
Ministro assumiu a presidência do TSE na terça-feira e disse que o processo também pode ter “constante aperfeiçoamento”.
Tenho mais de 20 anos de carreira, já ganhei vários prêmios, mas nunca imaginei chegar a esse lugar.
FÁBIO PORCHAT
Ator e humorista, ironizando votação na Assembleia do Rio para torná-lo persona non grata no Estado.
Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível.
CARLO ANCELOTTI
Técnico da Seleção, sobre a possibilidade de convocar o camisa 10; lista para a Copa sai na segunda-feira.
Vai acontecer já, já.
MAGDA CHAMBRIARD
Presidente da Petrobras, admitindo alta iminente da gasolina, que o governo tenta amenizar com subsídios.