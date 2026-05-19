Entre ideias e sensações: o novo papel dos eventos

Por Priscila Oliveira, bacharel com comunicação social, mestre em ciências sociais e especialista em políticas públicas

No recente São Paulo Innovation Week, os participantes podiam explorar e se surpreender com uma capa de jornal do dia do seu nascimento, uma vivência que coloca a própria existência diante do contexto histórico da época. Em outro espaço, imagens eram projetadas a partir das ondas cerebrais dos visitantes, unindo arte, ciência e IA de maneira instigante. Já em Porto Alegre, o Festival Fronteiras despertou sentimento de pertencimento por meio da música regional na praça. São exemplos, entre muitos, que mostram como os eventos estão se transformando, buscando envolver os participantes de formas inéditas.

Observo a mudança após participar de mais de 20 eventos, em quatro anos, de diferentes perfis – dos técnicos aos culturais – em várias cidades do Brasil. Além de participante, vivi múltiplos papéis: na organização, na cobertura, na definição de estratégias, na escolha e gerenciamento de palestrantes e até mesmo no palco. Depois de tantas horas nos bastidores, uma percepção ficou muito clara: o sucesso de um evento vai muito além de uma boa programação.

São elementos que transformam a participação em algo memorável e criam conexão genuína

Discutir dilemas atuais é essencial, mas o que permanece na memória não são apenas as ideias do palco. O que marca são as sensações despertadas: conforto, acolhimento, encontros e experiências sensoriais. São elementos que transformam a participação em algo memorável e criam conexão genuína.

Vivemos uma era de proliferação de eventos. E diante da inevitável fadiga dos formatos, percebo o movimento crescente de organizadores buscando novas formas de entregar algo autêntico. Foi isso que observei no Fronteiras. Realizado no coração de Porto Alegre, democratizou o acesso a reflexões e deu protagonismo à cidade.