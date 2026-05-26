Doar é gol: Porto Alegre em campo contra o frio

Por Valéria Leopoldino, primeira-dama de Porto Alegre

Com a chegada do inverno, Porto Alegre volta a encarar uma partida importante. Para muitas famílias, a queda da temperatura significa mais do que desconforto: representa noites difíceis, falta de proteção e preocupação constante. Neste ano de Copa do Mundo, a Campanha do Agasalho convida a cidade a entrar em campo por uma causa que nos une.

O tema "Doar é gol" nasce justamente dessa ideia de mobilização coletiva. Em um grande jogo, ninguém vence sozinho. Na solidariedade, funciona da mesma forma. Cada casaco entregue é uma defesa contra o frio. Cada manta distribuída é um abraço em forma de cuidado. Cada cobertor pode ser um verdadeiro gol de placa na vida de quem precisa atravessar o inverno com mais dignidade.

A força da solidariedade mostrou inúmeras vezes que pode mudar realidades

Mais do que contribuir, é preciso agir com carinho e sensibilidade. Separar uma peça limpa, em bom estado e pronta para uso é como fazer um bom passe: parece simples, mas faz toda a diferença no resultado final. Solidariedade verdadeira nasce da compaixão, do olhar humano e da capacidade de enxergar no outro alguém que merece cuidado, respeito e acolhimento.

Em Porto Alegre, a força da solidariedade mostrou inúmeras vezes que pode mudar realidades. Quando a cidade se mobiliza, surgem redes de apoio capazes de alcançar comunidades inteiras, levando não apenas roupas e cobertores, mas também esperança. Uma doação pode representar conforto para uma criança, segurança para um idoso ou tranquilidade para uma mãe que tenta proteger sua família das baixas temperaturas.

Depois de períodos tão desafiadores, especialmente após as enchentes que marcaram a cidade, ficou ainda mais evidente que cuidar uns dos outros não pode ser lance isolado. Precisa virar hábito, presença e compromisso.