Deolane Bezerra é presa; Costa Neto contradiz Flávio Bolsonaro; EUA classificam Comando Vermelho e PCC como terroristas

Mais uma vez a mãe está enjaulada por pura perseguição e por ser formadora de opinião.
DEOLANE BEZERRA
Advogada e influenciadora, suspeita de envolvimento com o PCC, em carta que escreveu na prisão, divulgada pela irmã.
Foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro.
VALDEMAR COSTA NETO
O presidente nacional do PL contradisse a versão do senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro sobre a visita do senador ao banqueiro Daniel Vorcaro.
O Comando Vermelho e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil.
MARCO RUBIO
Secretário de Estado dos Estados Unidos, ao anunciar na quinta-feira o enquadramento das facções como grupos terroristas.
Não aceitamos ser tratados como moleques.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Presidente do Brasil, reagindo à decisão norte-americana.
A IA hoje precisa ser ‘desarmada’, libertada das lógicas que a transformam em instrumento de dominação, exclusão ou morte.
LEÃO XIV
O papa, em sua primeira encíclica, tratou dos dilemas da inteligência artificial.
Vai ser uma obra chinesa, dia e noite, com refletores enormes.
SEBASTIÃO MELO
Prefeito de Porto Alegre, sobre o dique que será contruído na zona norte da cidade, com licitação que será lançada em breve.
Nossa expectativa é que num prazo de duas a três semanas ele esteja liberado.
RODRIGO LASMAR
Médico da Seleção Brasileira, sobre a lesão de Neymar, que deve perder a estreia da equipe na Copa.