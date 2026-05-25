Comunicar riscos é cuidar da vida

Por Rosângela Florczak, decana da Escola de Comunicação, Artes e Design (Famecos) da PUCRS, e Janis Morais, pesquisadora do grupo de pesquisa Cuidar–Com

Dois anos depois da grande inundação de 2024 no RS, uma pergunta permanece: estamos preparados para enfrentar eventos extremos? A resposta exige reconhecer avanços, mas também admitir que reconstrução, prevenção e proteção coletiva ainda não caminham no ritmo necessário. Reportagens apontam que o Estado avançou em ações, mas ainda há muito a ser feito para consolidar uma cultura de prevenção.

Prevenir exige construir confiança e garantir que a informação circule de modo acessível e confiável

Eventos extremos não se tornam desastres somente pela força da natureza. Eles produzem destruição quando encontram vulnerabilidades sociais, territoriais, institucionais e comunicacionais. Por isso, prevenir não significa apenas investir em infraestrutura, embora seja indispensável. Prevenir exige construir confiança e garantir que a informação circule de modo acessível e confiável.

É nesse contexto que a PUCRS realiza o 1º Seminário Internacional Comunicação de Risco e Cultura do Cuidado, entre os dias 26 e 28 de maio, reunindo pesquisadoras internacionais, especialistas brasileiros, lideranças comunitárias e instituições para discutir inovações voltadas à proteção coletiva em eventos extremos. A programação inclui conferências, oficinas, colóquio científico e atividades de campo no Sarandi, articulando universidade, ciência e saberes locais.

O seminário nasce da trajetória do grupo Cuidar–Com, que desenvolve metodologias de comunicação de risco em cocriação com comunidades vulneráveis de Porto Alegre. A proposta parte de uma premissa: informar é necessário, mas não é suficiente. Em situações de risco, é preciso reconhecer vulnerabilidades e organizar responsabilidades.