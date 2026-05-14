Céline Dion e os avanços no cuidado das doenças raras

Por Roberto Giugliani, professor titular da UFRGS, médico geneticista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, head de Doenças Raras da Dasa Genômica e diretor-executivo da Casa dos Raros

O anúncio do retorno aos palcos da cantora Céline Dion após um período afastada por conta de uma doença neurológica rara, além de ser uma ótima notícia para os fãs, oferece uma oportunidade concreta para refletirmos sobre um dos principais avanços da medicina contemporânea: a capacidade de o tratamento adequado restituir níveis significativos de autonomia, funcionalidade e qualidade de vida, mesmo em condições complexas e sem cura.

Diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, doença rara que afeta o sistema nervoso, a cantora passou a conviver com rigidez muscular, espasmos dolorosos e limitações de movimento. O documentário I Am: Céline Dion mostra como esses sintomas impactaram profundamente sua rotina e autonomia.

Durante muito tempo, a medicina foi vista principalmente como um caminho para a cura. Mas, na prática, especialmente no caso de doenças crônicas e raras, o objetivo pode ser um pouco diferente. Controlar os sintomas, manter a independência e permitir que a pessoa siga com seus projetos de vida são conquistas igualmente importantes – e cada vez mais possíveis.

Um dos pontos centrais para isso é o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar, para que o cuidado seja integral e abarque todas as necessidades do paciente. Essa atenção contínua, ajustada ao longo do tempo, é o que permite que muitos mantenham uma vida ativa, dentro de suas possibilidades.

O caso de Céline Dion ajuda a dar visibilidade a essa realidade, ao mesmo tempo que expõe um desafio importante. Nem todos os pacientes têm acesso rápido ao diagnóstico ou a um acompanhamento especializado. Em muitos casos, há uma longa jornada até se entender o que está acontecendo, o que atrasa o início do tratamento e pode contribuir para agravar o quadro.

Esse cenário evidencia a necessidade de ampliar o acesso à informação