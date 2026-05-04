A serra gaúcha que pensa o Brasil em voz alta

Por Marcus Rossi, CEO e fundador da Gramado Summit

Em 2017, a primeira Gramado Summit aconteceu numa casa de eventos no interior de Gramado. Eu estava no credenciamento quando o primeiro funcionário que contratei apareceu correndo. "Cara, tá lotado", ele disse, quase sem acreditar. Eram 600 pessoas, e nem eu acreditava. Nesta semana, na nossa nona edição, entre 6 e 8 de maio, a cidade vai receber por volta de 23 mil pessoas. Confesso que, mesmo tendo buscado esse crescimento, me emociono ao tentar entender como chegamos aqui.

Quem é de Gramado sabe que, quando chega a semana do evento, a cidade ganha um ritmo de alta temporada. No ano passado deixamos cerca de R$ 100 milhões na economia do município, quase o dobro de 2024. Mas o mais legal de tudo isso é ver termos que moravam dentro de reuniões corporativas, como "cloud" ou "eCommerce", circulando por toda a cidade. Gente que nunca foi do ramo, de repente, sabe do que está falando.

Para este ano, escolhemos o tema "Make it Human". Enquanto quase todo palco de inovação hoje fala só de inteligência artificial, insistimos em debater o papel do ser humano num cenário cada vez mais digital. Por isso, convidamos Gustavo Zerbino, sobrevivente da tragédia dos Andes, ao palco principal. A história dele lembra que a capacidade humana de se reinventar diante do impossível não está em algoritmo nenhum. Além dele, serão mais de 350 palestrantes em mais de 10 palcos e 500 empresas espalhadas pelos pavilhões.

A Gramado Summit nasceu aqui porque aqui se pode nascer

O que me faz seguir, ano após ano, é o que esse evento significa para um gaúcho que cresceu vendo avô e mãe ajudarem a erguer esta cidade. A Gramado Summit nasceu aqui porque aqui se pode nascer. Genialidade não tem CEP, e a serra gaúcha, cada vez mais, pensa o Brasil em voz alta.

De uma coisa eu tenho certeza: ninguém sai igual de uma Gramado Summit. E, se tudo der certo, o mundo nunca mais será o mesmo.