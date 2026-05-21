A nova geografia da IA passa pelo sul do Brasil

Por Luciano Fialho, vice-presidente sênior da Scala Data Centers

A expansão global da inteligência artificial (IA) começa a enfrentar um limite concreto: a falta de infraestrutura física para sustentá-la.

O avanço da IA depende cada vez mais de energia, conectividade, território e previsibilidade regulatória. E, nessa nova corrida tecnológica, a geografia voltou a importar.

Nos principais mercados globais, como Estados Unidos e parte da Europa, a expansão de data centers já enfrenta restrições relevantes. A escassez de energia disponível, a dificuldade de licenciamento e a limitação de áreas aptas para projetos em grande escala vêm desacelerando novos investimentos.

A região reúne condições cada vez mais valorizadas pela economia digital

É nesse contexto que o sul do Brasil ganha relevância estratégica.

A região reúne condições cada vez mais valorizadas pela economia digital: clima mais ameno, infraestrutura elétrica robusta, disponibilidade territorial e crescente conectividade internacional. Em um cenário em que aplicações de inteligência artificial exigem enorme capacidade computacional e energética, esses fatores se tornam decisivos.

O Rio Grande do Sul tem potencial para se consolidar como um dos principais polos de infraestrutura digital da América Latina. Projetos como a AI City, desenvolvida pela Scala Data Centers no Estado, mostram como o Sul pode atrair investimentos de longo prazo voltados à nova economia digital.

O campus foi concebido para atender às demandas de inteligência artificial em larga escala, com foco em eficiência energética e tecnologias de refrigeração em circuito fechado, sem consumo contínuo de água no processo operacional.