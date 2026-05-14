A lei mais importante que desenha o futuro de Porto Alegre

Por Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre

Há momentos em que uma cidade para, respira fundo e decide como quer ser melhor. Porto Alegre viveu um desses momentos. Depois de anos de debate, escuta genuína, participação popular do Lami ao Sarandi, do Sarandi às Ilhas e das Ilhas ao Partenon, aprovamos o novo Plano Diretor da cidade.

Não é um documento qualquer. O Plano Diretor é a lei mais importante que temos. Mais do que qualquer outra norma, é ele que diz como queremos crescer, onde as pessoas vão morar, como vão se mover pela cidade e como vamos cuidar do que temos de mais precioso, o espaço comum da nossa Capital. Quando há uma praça, uma escola, um posto de saúde, o ônibus passando na frente de casa, tudo isso é o Plano Diretor.

Porto Alegre tem quase 500 quilômetros quadrados e realidades muito diferentes, do bairro mais nobre às comunidades mais populares. Foi uma escolha necessária e planejada ouvir vozes que representam os porto-alegrenses. Especialistas internacionais, incluindo órgão ligado à ONU, qualificaram o debate técnico. Depois de tanto estudo e escuta cuidadosa, a Câmara de Vereadores deu a palavra final, como manda a democracia. Aliás, viva a democracia. Foram centenas de emendas incorporadas ao projeto, enriquecendo cada detalhe. Afinal, quem o povo elegeu é quem nos representa.

A Câmara de Vereadores deu a palavra final, como manda a democracia

Em uma cidade viva e com diferentes visões de mundo, sabemos que não existe Plano Diretor ideal: existe o possível. E o nosso é honesto, moderno, conectado com a adaptação climática e feito para durar. Vai incentivar as pessoas a morarem perto de onde já existem transporte e serviços essenciais. Vai ampliar as áreas verdes e permeáveis para que a cidade respire melhor e enfrente com mais serenidade as chuvas e o calor que já fazem parte da nossa realidade.