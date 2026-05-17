A internet ficou impaciente

Por Marcos Schestak, co-CEO da BASE Digital

O Dia Mundial da Internet, 17 de maio, abre uma boa oportunidade para rever uma conta que muitas empresas evitam encarar: quando a presença digital gera valor e quando apenas consome verba. Na internet discada, a espera fazia parte do ritual. O modem chiava antes de qualquer página abrir, e bastava alguém tirar o telefone do gancho para a conexão cair no meio de uma busca no Cadê ou de uma conversa no miRC, o que irritava, claro, mas também vinha acompanhado de curiosidade, porque tudo parecia estar começando e a internet ainda tentava encontrar espaço na rotina das pessoas.

Hoje, a conexão ficou mais rápida, mas a espera não desapareceu, apenas perdeu o barulho do modem e ganhou formas menos evidentes. Ela aparece quando alguém procura uma resposta e encontra uma página que não resolve o básico, quando o site abre mal no celular, quando um formulário gera contato sem que a empresa entenda de onde veio aquele interesse, ou quando relatórios registram muita coisa e orientam pouca decisão.

É nesse ponto que a presença digital começa a cobrar a conta. Canais, conteúdos e tecnologia podem estar funcionando, cada um no seu canto, sem necessariamente trabalhar pelo negócio, e quando a operação existe apenas para manter tudo no ar, o investimento perde força.

Em projetos digitais, esse problema quase sempre começa antes da tela, na forma como a empresa entende a intenção de quem procura por ela. SEO ajuda a reduzir a distância entre essa intenção e a resposta que a marca oferece, mas essa resposta precisa continuar coerente quando a pessoa chega ao site. Se a página demora, pesa no celular ou dificulta o avanço, a performance deixa de ser detalhe técnico e passa a interferir diretamente na chance de transformar interesse em ação.

Conversão, nesse cenário, não nasce de truque de campanha

Depois entra a leitura do percurso. Os dados deveriam ajudar a entender como a pessoa chegou, o que encontrou e em que momento o interesse perdeu força, enquanto a experiência do usuário (UX) organiza o caminho para que o visitante não precise compensar, com esforço próprio, a falta de clareza da empresa.

Conversão, nesse cenário, não nasce de truque de campanha. Ela aparece quando a presença digital sustenta uma decisão que já começou a acontecer. Com a inteligência artificial, esse descuido ficou mais exposto, porque sistemas também leem, resumem e interpretam o que encontram. Se uma empresa se explica mal na própria casa, fica mais difícil ser compreendida fora dela.