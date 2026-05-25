A indústria que move o Rio Grande do Sul

Por Claudio Bier, presidente do Sistema Fiergs

Neste 25 de maio, Dia da Indústria, cabe uma reflexão: o que seria o Rio Grande do Sul sem a força da sua indústria? A resposta não está apenas nos indicadores econômicos. Está nas cidades que cresceram ao redor das fábricas, nas famílias que encontraram no trabalho industrial uma oportunidade de ascensão e no empreendedorismo que ajudou a moldar a identidade do Estado.

Os números ajudam a dimensionar essa presença: 26,5% do PIB estadual, 78% das exportações, 55% da arrecadação de ICMS e mais de 860 mil empregos formais. O Sistema Fiergs representa 52 mil indústrias, a maioria pequenas, e 107 sindicatos industriais.

Investir em educação, inovação e saúde do trabalhador deixou de ser diferencial. Tornou-se uma necessidade estratégica

Produzir no Brasil, no entanto, exige resiliência diária. Juros elevados, burocracia excessiva, insegurança regulatória e custos crescentes tornam o ambiente de investimento mais complexo e desafiador. Ao mesmo tempo, a velocidade da transformação tecnológica aumenta a necessidade de qualificação permanente e amplia a dificuldade de preenchimento de vagas técnicas.

Nesse cenário, investir em educação, inovação e saúde do trabalhador deixou de ser diferencial. Tornou-se uma necessidade estratégica. É esse o papel desempenhado por Sesi, Senai e IEL, entidades mantidas pela indústria, que ampliam sua presença no Estado e alcançam cada vez mais trabalhadores e empresas.

Há temas que exigem mais do que posições individuais. Infraestrutura, energia, ambiente de negócios e segurança jurídica só avançam de forma consistente quando existe união. É dentro dessa visão que o Sistema Fiergs lançou neste mês a campanha “A Indústria é Tri”, um novo posicionamento institucional que busca mostrar, de forma simples e próxima dos gaúchos, a presença concreta do setor no cotidiano das pessoas.

Não por acaso, o TRI — expressão tão presente no vocabulário gaúcho — também está dentro da própria palavra indúsTRIa. Um símbolo simples de algo que o Rio Grande do Sul conhece bem: onde há indústria, há trabalho, desenvolvimento e futuro.