A força da sinergia

Por Márcia Barbosa, reitora da UFRGS, Jenifer Saffi, reitora da UFCSPA, Ir. Manuir Mentges, reitor da PUCRS, e Pe. Sérgio Mariucci, reitor da Unisinos

O Rio Grande do Sul precisa voltar a pensar grande. Mais do que respostas imediatas para crises recorrentes, o Estado necessita de um projeto duradouro, construído pela integração entre governo, universidades, setor privado e sociedade civil, em sintonia com as necessidades da população.

A história gaúcha comprova que os momentos de maior desenvolvimento nasceram justamente dessa colaboração. Das Missões Jesuítico-Guaranis à modernização do agronegócio, passando pela industrialização, pela pesquisa científica e pela inovação tecnológica, conhecimento e cooperação sempre foram motores do crescimento regional.

No século 20, iniciativas como a Operação Tatu demonstraram como ciência, políticas públicas e produção podem transformar a economia. Mais recentemente, experiências como o Pacto Alegre reforçaram a capacidade de universidades, empresas e governo atuarem juntos em favor da inovação e da qualidade de vida.

Entretanto, o Rio Grande do Sul perdeu dinamismo. O crescimento econômico abaixo da média nacional, os desafios persistentes da Educação Básica, a baixa retenção de talentos e a dependência excessiva de setores tradicionais evidenciam a ausência de políticas de longo prazo voltadas ao desenvolvimento baseado em conhecimento.

Em um mundo cada vez mais definido pela capacidade de gerar ciência, tecnologia e inovação, as universidades devem ocupar papel central na estratégia de desenvolvimento do Estado. Elas formam profissionais qualificados, produzem pesquisa aplicada, estimulam novos negócios e conectam conhecimento às demandas da sociedade.

O Rio Grande do Sul já possui competências relevantes em áreas estratégicas como saúde e saúde digital, agrotech e bioeconomia, inteligência artificial, transição energética e indústria avançada. Falta, porém, coordenação institucional capaz de transformar essas competências em um projeto integrado de futuro.

O futuro do Estado depende da capacidade de unir conhecimento, liderança e cooperação