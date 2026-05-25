Por Fabio Bernardi, sócio-diretor da HOC

Meu filho tirou a figurinha do Salah no álbum da Copa. Aliás, viralizou o vídeo de pais que compraram 2 mil pacotinhos de figurinhas para seus filhos. Dois mil pacotinhos, R$ 14 mil de uma só vez. As crianças não têm culpa, claro, mas esses pais não entenderam nada sobre o fenômeno.

A cada quatro anos vemos crianças socializando como adultos e adultos voltando a ser crianças. Não é (só) sobre completar o álbum. É sobre aprender a socializar para trocar as repetidas, sobre expectativa e frustração ao abrir um pacotinho, sobre o valor de cada tipo de figurinha e os pesos e contrapesos de um mercado com algumas raras e outras em abundância. É sobre sair da tela, sobre entender que país é Cabo Verde e porque ele está na Copa e a Itália não.

Num mundo cada vez mais rápido, ansioso, individualista e competitivo, colecionar e trocar figurinhas tem um valor único, analógico, comunitário. Foi isso que aqueles pais não entenderam. Em que tipo de adultos irão se transformar crianças que ganham 2 mil pacotinhos de uma só vez? Que tipo de relação estabelecerão com seus colegas de aula? Que tipo de conversa os outros pais terão que ter com seus filhos para lidar com suas frustrações comparativas? Que tipo de ensinamento eles (não) estão tendo? Eu sinto uma grande pena.

Mas nem era sobre isso que eu queria falar. Como eu ia dizendo, meu filho tirou a figurinha do Salah no álbum da Copa.

São elas que nos mostram que futebol nunca é só futebol

A normal e a Legend. Ele conhece o Salah, sabe que joga no Liverpool e na seleção do Egito. O que ele não sabe, ainda, é que Salah é insultado e ameaçado online por milhares de muçulmanos sempre que aparece com suas filhas de 6 e 11 anos sem usarem o hijab. E, por outro lado, seu sucesso na Inglaterra diminuiu de 26% a 53% as mensagens anti-islamismo, dependendo do estudo. São dois lados de um fenômeno que tem muitos lados.