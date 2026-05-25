A fé que move Farroupilha e apresenta nossa cidade ao Brasil

Por Jonas Tomazini, prefeito de Farroupilha

Há 147 anos, peregrinos chegam até nós carregando algo que nenhuma estrada mede, que é a fé. Nesta terça-feira (26), encerramos mais uma Romaria de Caravaggio, e o coração de Farroupilha pulsa diferente.

O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio é o maior templo de devoção à santa no sul do Brasil e o maior fora da Itália. Mais de um milhão de visitantes cruzam nossas terras a cada ano, movidos pela gratidão, pela esperança e por promessas que só Deus e o coração conhecem. Com o lema deste ano sendo "Morada Consagrada de Deus, rogai por nós", cada romeiro que chegou a pé, de bicicleta, de carro ou de ônibus trouxe consigo uma história única de fé e de vida, e Farroupilha acolheu todas elas com muito orgulho e carinho.

Mas acolher bem é também um compromisso de gestão. Por isso, avançamos na construção da pista de caminhada e ciclovia às margens da Rodovia dos Romeiros, que somará mais de um quilômetro de extensão, garantindo segurança e conforto para as famílias que fazem da romaria um ato de amor e a certeza de que cada peregrino encontra aqui um caminho à altura da sua fé.

A fé encheu de luz os espaços do Recanto do Rosário, do Mirante das Graças, da sala dos ex-votos, e segue presente em cada pedaço desta cidade que aprendeu, ao longo de gerações, a viver com as portas abertas. E transforma também quem governa, porque ver tanto povo unido por algo tão bonito lembra que existem valores maiores do que qualquer disputa.

Que Nossa Senhora de Caravaggio interceda por cada família que esteve aqui

Uma romaria desta magnitude só é possível com colaboradores que acreditam nela tanto quanto nós. A realização do evento é fruto de uma parceria essencial entre o Santuário e a Comunidade de Caravaggio, pilares desta devoção centenária. O nosso agradecimento à Brigada Militar e ao Grupo Rodoviário, que garantiram a segurança e o fluxo do trânsito, enquanto o Samae Caxias manteve pontos de apoio para a distribuição gratuita de água aos romeiros.