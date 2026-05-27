A estratégia que não sai do papel

Por Daniel Soibelmann, gerente regional da Câmara Americana de Comércio no Rio Grande do Sul (Amcham RS)

Liderar em um mundo de transformações constantes exige muito mais do que visão de futuro. Em um cenário em que as variáveis se multiplicam e em que o tempo de reação se reduz, o maior desafio dos líderes hoje não está em formular a estratégia certa, mas em conseguir executá-la.

Pesquisa recente feita pela Amcham Brasil em parceria com a Humanizadas, empresa brasileira de inteligência de dados, confirma essa percepção. Para a maioria dos empresários ouvidos, a principal barreira ao crescimento está na dificuldade de colocar a estratégia em prática. Há recursos e visão de longo prazo, o que falta é conseguir transformar intenção em entrega. Executar bem exige que se tenha disciplina para manter prioridades em meio à pressão e coragem para agir sem ter todas as informações à mão.

Executar bem exige que se tenha disciplina para manter prioridades

O CEO Forum 2026, nesta quinta-feira, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, abordará justamente o desafio da execução. Rami Goldratt, referência sobre a Teoria das Restrições, falará sobre como identificar gargalos para ampliar resultados. Ben Haklai, da Microsoft Israel, trará a perspectiva de quem lida com a implementação de IA em empresas globais. Dawn Meyerriecks, ex-diretora da CIA, vai falar de execução em ambientes de alto risco, enquanto Giba, ex-jogador de vôlei e medalhista olímpico, trará a disciplina do esporte para dentro do mundo dos negócios. E, por fim, Guilherme Horn, head do WhatsApp para Mercados Estratégicos, discutirá a execução na visão de quem lidera uma das empresas globais mais conhecidas do mundo nos mercados de Brasil, Índia e Indonésia.