A engenharia pós-South Summit Brazil

Por Cezar Henrique Ferreira, presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul (Senge-RS)

O Brasil vive um paradoxo preocupante e estratégico. Ao mesmo tempo que enfrenta desafios estruturais profundos, reduziu drasticamente o número de engenheiros formados em comparação ao que se via há uma década e registra queda contínua na procura por cursos da área – um risco concreto ao desenvolvimento nacional.

Nesse cenário, eventos como o South Summit assumem papel estratégico e transformador. Mais do que um ambiente de inovação e empreendedorismo, consolidam-se como um espaço de reconexão entre engenharia, tecnologia, mercado, políticas públicas e sociedade, recolocando a profissão no seu devido lugar: no centro do ecossistema de inovação e do debate sobre o futuro do Brasil.

A engenharia é, historicamente, a base sobre a qual se constroem as nações desenvolvidas. Não há país que tenha alcançado crescimento sustentável, soberania tecnológica e competitividade global sem investir na formação, valorização e retenção de engenheiros. Infraestrutura, indústria avançada, agronegócio de alta produtividade, cidades inteligentes, saúde tecnológica, energia limpa e transformação digital são, em essência, desafios de engenharia.

Não é apenas uma carreira técnica, mas um instrumento de transformação econômica

O South Summit Brazil atua exatamente nesse ponto de inflexão. Ao dar visibilidade a soluções tecnológicas de alto impacto, demonstra, na prática, que a engenharia não é apenas uma carreira técnica, mas um instrumento de transformação econômica, social e ambiental. O universo de possibilidades discutidas durante três dias em Porto Alegre reforça a mensagem de que engenheiros são protagonistas do futuro, não coadjuvantes.