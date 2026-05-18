50 anos de Projeto Pescar

Por Adriana Loiferman, presidente voluntária da Fundação Projeto Pescar

Nesta quarta-feira, dia 20 de maio, o Projeto Pescar completa 50 anos de história. Quando o empresário Geraldo Linck (1927-1998) idealizou o projeto, enxergou algo que permanece atual: milhares de jovens brasileiros não careciam de talento, mas de acesso, estímulo e perspectiva de futuro. Ao longo desse meio século, mais de 40 mil vidas passaram pelo projeto. Histórias que começaram em contextos marcados pela vulnerabilidade social e avançaram para universidades, carreiras profissionais, empreendedorismo e liderança.

Mais do que preparar para o mundo do trabalho, o projeto ajuda a reconstruir horizontes. Hoje, a fundação está presente em 12 Estados e 40 cidades, com 67 Unidades Pescar ativas em empresas e organizações parceiras. Os cursos gratuitos, destinados preferencialmente a jovens entre 14 e 19 anos, unem iniciação profissional, formação cidadã e desenvolvimento pessoal.

Uma pesquisa, realizada pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação e Economia Social (Lepes/USP), revela que, sete anos após a conclusão do curso, um egresso do Pescar recebe em média 42% mais do que jovens da mesma faixa etária que não tiveram acesso ao programa. Mas o dado mais simbólico envolve o impacto intergeracional. Embora metade dos responsáveis dos egressos não tenha concluído a Educação Básica, 75,76% desses jovens concluem o Ensino Médio. Um resultado que evidencia o efeito difusão, em que a trajetória do jovem passa a influenciar irmãos e parentes, contribuindo para a ruptura de ciclos de vulnerabilidade.

Para que mais jovens possam romper ciclos de vulneranilidade