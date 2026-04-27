Uma pedra no lago

Por Fábio Bernardi, sócio-diretor da HOC

Leonardo da Vinci dizia que seu segredo era fazer perguntas que só as crianças fazem. Este é um belo modelo mental para o tempo atual, porque hoje em dia todas as respostas são commodities. Em um mundo com mais complexidades e menos previsibilidade, precisamos valorizar ainda mais a capacidade de olhar os problemas sob uma perspectiva não convencional. E é aí que entra a criatividade, essa pequena pedra jogada num lago que emite ondulações que vão muito além do lugar em que a pedra caiu.

No mundo de hoje, para estar na mente e no coração dos clientes é preciso, antes de mais nada, atrair a atenção de um consumidor disperso e multifacetado. Conheço muitas empresas que são criativas nas táticas comerciais, no desenho de produtos ou nas abordagens de RH, mas que, na hora da comunicação, têm preconceito, achando que criatividade é coisa de publicitário. Mas, toda empresa deveria ser criativa na essência do seu negócio, pois isso a torna mais saudável, mais inovadora e mais competitiva, além de fidelizar o cliente. Nesses casos, a propaganda criativa apenas espelha a essência do negócio. É a forma do conteúdo ou o corpo da alma.

A criatividade é, desde sempre, a mãe dos avanços do mundo

Se numa empresa a criatividade se manifesta em cada movimento, então a comunicação é apenas uma forma de traduzir isso para os diversos públicos. É isso que torna a Apple, a Nike, a Nespresso, a Starbucks, a Netflix e tantas outras mais fortes do que seus concorrentes.

A criatividade é, desde sempre, a mãe dos avanços do mundo. E agora, em tempos de inteligência artificial, ela será decisiva.

É óbvio quando pensamos nas artes, na ciência ou nas inovações tecnológicas. Mas os avanços nascidos da criatividade também se dão nos indicadores de performances de negócios, pois a criatividade ajuda as marcas a aumentarem seu desempenho em relação aos concorrentes em visibilidade, lembrança, engajamento, rendimento e cotação de mercado.