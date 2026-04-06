Um investimento para o futuro

Por Antonio Lacerda, diretor-geral da CMPC Brasil

Há momentos em que uma sociedade é chamada a escolher entre o futuro e a estagnação. O Projeto Natureza é uma dessas encruzilhadas para o RS. Não se trata apenas de entregas concretas ligadas à celulose, mas de um ecossistema sustentável e inovador, capaz de reter e atrair talentos que o RS hoje perde para outros Estados e para o Exterior. São 12 mil empregos durante as obras, mais de 5 mil vagas permanentes e um sinal inequívoco para outros investimentos de que o RS escolheu o futuro. A CMPC está aqui há 16 anos. Foi reconhecida, pelo terceiro ano consecutivo, como a empresa florestal mais sustentável do mundo, de acordo com o ranking do Dow Jones Sustainability Index.

O Projeto Natureza segue o mesmo caminho: tecnologia de ponta, desmatamento zero – usamos apenas áreas já habilitadas para agricultura e preservamos biomas naturais – e compromisso real com comunidades indígenas e populações locais. Os estudos técnicos, já tornados públicos, demonstram, com precisão, que o Projeto Natureza protege o abastecimento de água e a qualidade do ar, seja em Porto Alegre ou qualquer outro local. Além disso, as obras irão priorizar fornecedores locais, muitos deles pequenas empresas e prestadores de serviço, mais uma prova de nosso compromisso com o desenvolvimento regional.

O Rio Grande do Sul precisa avançar e a CMPC é parceira nessa jornada

Setores plurais da sociedade gaúcha compreendem a importância desse investimento, o maior da história do Estado. Temos recebido apoio de entidades, indivíduos, governos e representantes de partidos de todos os espectros políticos, aos quais agradecemos e reafirmamos nosso compromisso de uma parceria de longo prazo.

Mas projetos como esse não esperam indefinidamente, porque estão condicionados a cronogramas complexos, com prazos a serem cumpridos. Suspender o Projeto Natureza seria perder um ciclo inteiro de desenvolvimento. Vamos continuar trabalhando, com ética, transparência e respeito às leis e à Justiça, para que isso não aconteça.