Trabalho com dignidade

Por Alexandre Corrêa da Cruz, desembargador e presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS)

Neste 1º de Maio, dia das trabalhadoras e dos trabalhadores, impõe-se a reflexão sobre as profundas transformações em curso, especialmente no campo tecnológico. Embora tragam ganhos de eficiência e facilitem o cotidiano, tais mudanças também apresentam desafios relevantes, como os riscos de desumanização e precarização das relações de trabalho.

As inovações digitais, ao mesmo tempo que ampliam possibilidades, podem distorcer a compreensão sobre a própria condição de quem trabalha. Não raramente, trabalhadoras e trabalhadores passam a se perceber como empreendedores, mesmo sem deter os meios de produção ou exercer controle efetivo sobre sua força de trabalho. Esse cenário exige análise crítica, sobretudo diante da assimetria que ainda marca a relação entre capital e trabalho.

O avanço tecnológico é irreversível e não há perspectiva de retrocesso. Cabe, portanto, orientar sua aplicação para o benefício coletivo. Quando desviadas de sua finalidade de potencializar a criatividade humana e otimizar o tempo, essas ferramentas podem fragilizar direitos e comprometer o desenvolvimento social.

Nesse contexto, é essencial resguardar direitos fundamentais, especialmente diante de condições de trabalho sabidamente precárias, muitas vezes revestidas por discursos de liberdade que ocultam relações desprotegidas. A centralidade da dignidade humana deve orientar qualquer modelo produtivo.

A ética, a prudência e a responsabilidade permanecem princípios indispensáveis

Também é indispensável assegurar que decisões com impacto sobre pessoas não sejam delegadas exclusivamente a máquinas e algoritmos, sem controle e supervisão humanos adequados. A ética, a prudência e a responsabilidade permanecem princípios indispensáveis em qualquer atividade, inclusive na incorporação de tecnologias aos processos decisórios.