Trabalhar menos para viver, produzir mais e melhor

Por Amarildo Pedro Cenci, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul (CUT-RS) e diretor do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do RS (Sinpro/RS)

A redução da jornada de trabalho voltou ao centro do debate público brasileiro. Reivindicação histórica da classe trabalhadora, ganhou fôlego diante do permanente estado de cansaço dos trabalhadores, adoecimento mental e falta de tempo para o convívio familiar, o lazer, o entretenimento e, até mesmo, para cuidar da saúde.

Como esperado, setores do empresariado reagiram rapidamente na difusão de argumentos contrários, alegando que a mudança acarretaria aumento de custos, desemprego, informalidade e prejuízo da competitividade do país. Desconsideram que a produtividade não depende apenas da quantidade de horas trabalhadas, mas da organização do trabalho, da tecnologia e da qualificação. Ignoram também o custo do excesso de trabalho: afastamentos, doenças, rotatividade e queda de desempenho.

A redução da jornada é uma medida de justiça social e racionalidade econômica. É preciso distribuir melhor o tempo e os ganhos gerados pelo avanço tecnológico. Não faz sentido que a sociedade produza mais riqueza e, ao mesmo tempo, as pessoas tenham menos tempo para si. Trabalhadores com mais tempo para descansar, estudar, conviver e cuidar da saúde tendem a ser mais produtivos e engajados.

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É ainda mais urgente para as mulheres, que além do trabalho cotidiano, chegam a acumular dupla ou tripla jornada, com o trabalho não-remunerado doméstico e de cuidado com a família. À juventude, significará mais tempo para investir em qualificação.