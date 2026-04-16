Tecnologia e humanização no futuro da formação médica

Por Leonardo A. Pinto, professor titular e decano da Escola de Medicina da PUCRS

O Exame Nacional de Avaliação do Desempenho dos Estudantes de Medicina (Enamed) tornou-se, recentemente, um marco relevante para medir a qualidade da formação médica no Brasil. Seus resultados representam não apenas um indicador de desempenho acadêmico, mas também um reflexo da capacidade das escolas médicas de equilibrar tradição, atualização curricular, compromisso social e inovação.

Neste contexto de busca contínua por excelência, a chegada das ferramentas de inteligência artificial representa mais um passo importante, trazendo novos desafios e oportunidades. A evolução tecnológica exige que sua adoção fortaleça, sem substituir, a humanização do cuidado – elemento central da prática médica.

Esse desafio deve ser enfrentado com base no aprendizado decorrente dos avanços tecnológicos recentes, já incorporados à formação médica de qualidade. Isso se reflete no uso crescente de simulação realística e de outras estratégias educacionais que ampliam a capacidade dos estudantes de lidar com cenários clínicos complexos com segurança e precisão. Da mesma forma, a cirurgia robótica surge como um avanço transformador ao permitir procedimentos mais precisos e menos invasivos, redefinindo o padrão de qualidade do cuidado no ambiente cirúrgico ao estar inserida na formação médica.

Com essa base, e desde que seja inserida de forma adequada no processo educativo e na prática clínica, a inteligência artificial pode ampliar a capacidade de análise dos estudantes, oferecendo acesso a sistemas de apoio à decisão clínica e a ferramentas que potencializam o aprendizado.

Tradição, excelência e inovação caminham juntas, moldando profissionais preparados

Incluir e discutir esses avanços na formação médica possibilita que os estudantes compreendam a integração entre tecnologia e habilidade humana, desenvolvendo competências técnicas e cognitivas alinhadas à medicina do futuro.