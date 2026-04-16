Seminário do SindiRádio debate as tendências e o futuro do setor

Por Roberto Cervo Melão, presidente do SindiRádio

As transformações no consumo de mídia e o avanço das tecnologias digitais colocam o rádio diante de um novo ciclo de inovação e oportunidades. É nesse contexto que o Seminário do SindiRádio, marcado para o dia 16 de maio, reúne nomes de referência nacional para discutir caminhos estratégicos para o setor, conectando experiência, mercado e visão de futuro. O encontro também reforça o papel do rádio como meio essencial de informação e proximidade com o público.

Entre os destaques da programação está Daniel Starck, jornalista e empresário à frente do tudoradio.com, principal plataforma dedicada à radiodifusão no Brasil. Com mais de duas décadas de atuação e passagens por emissoras como CBN e Rádio Clube, Starck abordará a evolução da experiência do ouvinte no cenário do rádio híbrido, explorando o papel das novas tecnologias, da inteligência artificial e da distribuição multiplataforma.

Na sequência, o consultor e pesquisador Fernando Morgado traz uma perspectiva orientada a negócios ao tratar da monetização no ambiente híbrido. Com mais de 15 anos de experiência em mídia e inteligência de mercado, além de reconhecimento como Top Voice no LinkedIn, Morgado discutirá como o rádio pode transformar inovação em receita, alinhando conteúdo, dados e novas formas de consumo.

O evento se posiciona como um espaço qualificado de reflexão

Encerrando o ciclo, o advogado Guilherme Guimarães apresenta uma análise sobre os aspectos trabalhistas que emergem com as mudanças no setor. Com 25 anos de atuação em Direito do Trabalho e reconhecimento nacional na área, o especialista irá abordar os desafios jurídicos diante de novas dinâmicas profissionais.