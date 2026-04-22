Quando o livro novo transforma bibliotecas escolares

Por Adriane Laste, idealizadora do hub Nossa Biblioteca

Ao longo dos últimos anos, uma frase se repete com frequência: jovens não leem. Essa afirmação por si só não dá conta da complexidade do problema. Como esperar que estudantes se interessem pela leitura quando muitas bibliotecas escolares públicas estão desatualizadas, com acervos que já não dialogam com a realidade das novas gerações?

O acesso ao livro é condição básica para a formação de leitores, é fundamental que seja qualificado. O jovem precisa se reconhecer nas histórias, se conectar com os temas e encontrar diversidade. Precisa também de ambientes acolhedores, que convidem à descoberta e despertem curiosidade.

Quem não se lembra da sensação de entrar em um espaço pensado para o encontro com os livros? Um lugar onde cada estante guarda a possibilidade de uma nova experiência, que pode ser o início de uma relação duradoura com a leitura.

Mas há um movimento positivo em curso. Cada vez mais empresas têm demonstrado interesse em investir em educação e cultura, apoiando a renovação de acervos e contribuindo para levar livros novos a escolas de suas comunidades.

É nesse instante que a leitura deixa de ser obrigação e passa a ser descoberta

Nessas ações, os livros são apresentados aos estudantes de forma convidativa. Eles conhecem o projeto e sobretudo vivem o momento simbólico que é escolher, tocar e explorar livros novos. É nesse instante que a leitura deixa de ser obrigação e passa a ser descoberta.

É comum ver alunos encantados, formando pilhas de títulos que gostariam de levar para casa – de quadrinhos a clássicos da literatura. Cada escolha revela um interesse, cada livro levado é uma porta que se abre.