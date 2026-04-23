Precisamos de mais tempo

Por Adriana Maia Mello, presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Rio Grande do Sul (Sindasseio-RS)

A forma e a velocidade como o governo quer levar adiante o projeto de lei que trata do fim da escala 6x1 traz muita preocupação a toda economia. Não é diferente com o setor que represento, o de asseio e conservação.

Somos um dos maiores empregadores do país, inclusive de pessoas de baixa escolaridade, e nossos serviços são essenciais para toda a sociedade. Higiene e limpeza são questões de saúde pública!

Quando o Estado propõe mudanças na jornada de trabalho, sem um debate aprofundado e uma análise sobre como funcionam as relações de negócios, corremos o risco de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro, perder competitividade e até inviabilizar operações.

Corremos o risco de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro

O raciocínio é simples. Mudar a jornada vai exigir contratar mais pessoas, algo que já é difícil face à escassez de mão-de-obra. Contratando mais, naturalmente aumentam os custos das empresas (folha de pagamento, encargos trabalhistas, encargos operacionais, entre outros), sem que se tenha espaço para repassar aos contratantes. Nossos contratos só permitem alterações e correções a cada 12 ou 24 meses. Ou seja, não tem como reajustar valores a toda hora!

Entendemos como legítima a reivindicação dos trabalhadores de reduzir a jornada sem alteração de salário. O ponto é saber como fazer isso. A economia não é linear. As empresas e os segmentos econômicos não são lineares. O nosso, por exemplo, atende desde escritórios até hospitais e supermercados. Ambientes completamente distintos, com exigências também distintas.

Por isso tudo, entendemos que é necessário mais tempo para debater essa proposta, sem paixão política e eleitoral. Ao mesmo tempo, propomos alguns caminhos que consideramos fundamentais: implantação gradual de qualquer mudança de jornada; flexibilização por setor; fortalecimento da negociação coletiva como instrumento de ajuste; previsão e reequilíbrio nos contratos públicos e privados; construção de modelos híbridos, que conciliem eficiência e proteção ao trabalhador.