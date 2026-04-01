Por que o RS entrou no radar dos investimentos imobiliários

Por César Araújo Faria, presidente da AMIS Urbanizadora e Incorporadora

O setor imobiliário costuma ser um dos termômetros mais sensíveis da economia. Quando investidores olham com mais atenção para uma região, é porque há sinais de crescimento, estabilidade e potencial de valorização. Em mais de três décadas atuando no desenvolvimento imobiliário em diferentes regiões do Brasil, aprendi que cada mercado tem características próprias, que influenciam o potencial de novos projetos. Foi essa leitura que me trouxe ao Rio Grande do Sul.

Um dos primeiros aspectos que chama a atenção é a força da economia gaúcha

Um dos primeiros aspectos que chama a atenção é a força da economia gaúcha, sustentada pelo agronegócio, pela indústria e pelo setor de serviços. Essa matriz produtiva diversificada contribui para um ambiente econômico resiliente. Dados do Departamento de Economia e Estatística indicam que o PIB do RS cresceu 4,5% no terceiro trimestre de 2025, em relação ao período anterior.

Outro fator determinante é a cultura de valorização do patrimônio imobiliário. No Rio Grande do Sul, muitas famílias possuem mais de um imóvel, com uma residência principal e outra voltada ao lazer. Essa característica sustenta uma demanda consistente por loteamentos planejados e empreendimentos de segunda moradia.

Esse movimento fica ainda mais evidente no Litoral Norte gaúcho. Em 2025, o mercado imobiliário da região movimentou mais de R$ 7 bilhões em vendas, com crescimento de cerca de 23% em comparação com 2024, segundo dados do setor da construção civil. O estado ainda possui outros polos imobiliários consolidados, como a Serra Gaúcha e a Região metropolitana de Porto Alegre, que continuam atraindo novos moradores, investidores e projetos urbanos.