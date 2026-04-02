Por que o chocolate caro não afasta o consumidor

Por Fernando Sabino, professor de Economia e Estatística da UFRGS

Se você achou os ovos de Páscoa caros neste ano, você não está sozinho. Mas o mais interessante é que o problema pode não estar no preço.

A reação mais comum é: "as empresas estão abusando". É uma explicação confortável, mas incompleta.

O que está acontecendo começa bem longe do Brasil. O movimento começou em 2023 e se intensificou em 2024, quando problemas climáticos e doenças nas lavouras atingiram grandes produtores da África Ocidental, como Costa do Marfim e Gana, responsáveis por cerca de 60% a 70% do cacau mundial. Com menos oferta, os preços subiram, e o chocolate encareceu.

Se a Páscoa está mais cara, por que a demanda segue firme?

Porque a economia não é só número. É comportamento.

A Páscoa não é uma decisão puramente racional. Ela envolve tradição, afeto e rotina familiar. Na prática, o chocolate deixa de ser apenas um alimento e passa a ser um símbolo.

O consumidor não para de comprar – ele se ajusta. Compra menos, troca marcas, escolhe produtos menores ou substitui ovos por barras. A demanda encolhe, mas resiste.

O ponto mais revelador pode estar fora do supermercado

Do lado das empresas, o movimento também é estratégico. Diante do aumento de custos, elas enfrentam um dilema: repassar preços e arriscar perder vendas ou segurar preços e perder margem. Na prática, fazem um pouco de tudo: reduzem o tamanho dos produtos, diversificam o portfólio e recorrem a promoções.

Mas o ponto mais revelador pode estar fora do supermercado. Mesmo com o chocolate caro, cidades da serra gaúcha como Gramado, Nova Petrópolis e Ivoti continuam cheias. Se o preço fosse decisivo, isso não deveria acontecer.

Mas acontece – e não é por acaso. Essas cidades não vendem apenas chocolate – vendem experiência. Quando o valor percebido é alto, a sensibilidade ao preço diminui.

No fim, a Páscoa mostra algo importante: preço importa, mas não explica tudo.