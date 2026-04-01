Por que choras, felicidade?

Por Gabriela Ferreira, consultora em inovação e professora da PUCRS

Neste ano o Brasil subiu no ranking de felicidade do World Happiness Report, passando do 36º para o 32º lugar entre os países avaliados, sendo o 8º na América Latina. O estudo do Centro de Pesquisa sobre Bem-Estar da Universidade de Oxford, em parceria com Gallup e ONU, é resultado de entrevistas com cerca de 100 mil pessoas em 140 países.

As primeiras posições, há muito tempo, são dominadas pelos países Finlândia, Islândia, Dinamarca, Suécia e Noruega. E isso não é de estranhar, já que o estudo mede algo como uma "avaliação de vida" com base nas dimensões renda (PIB per capita), apoio social, expectativa de vida saudável, liberdade de escolha, generosidade e percepção de corrupção, que os países do norte da Europa têm "de sobra".

No entanto, o relatório também enfatiza cuidado e cooperação como fatores centrais para a felicidade, ou seja, relações sociais são tão importantes quanto renda. E, possivelmente, seja exatamente isso que explica os resultados de outra pesquisa, publicada pela Ipsos, igualmente em 2026, onde 80% dos brasileiros dizem ser felizes ou muito felizes.

O fator social e as relações interpessoais certamente contribuem para a alegria

Os estudos não são diretamente comparáveis, mas os brasileiros são os mesmos. A questão é que, quando questionadas, as pessoas se dizem felizes, apesar da baixa renda, da desigualdade social e da falta de acesso e confiança aos serviços públicos.