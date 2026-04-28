Plano Diretor: Porto Alegre escolheu avançar

Por Moisés Barboza, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre

A Câmara Municipal de Porto Alegre protagonizou um dos momentos mais decisivos de sua história recente ao aprovar o novo Plano Diretor. Mais do que um projeto urbanístico, aprovamos um pacto com o futuro da cidade. Um compromisso com o crescimento ordenado, com a sustentabilidade e, acima de tudo, com a melhoria concreta da vida das pessoas.

Nada disso foi simples. Foram jornadas extensas, debates profundos e, muitas vezes, duros. Horas e mais horas dedicadas à análise de emendas, à construção de consensos e à busca por soluções que representassem o interesse coletivo. Esse processo exigiu maturidade política e grandeza institucional. E é justo reconhecer: vereadores da base e da oposição contribuíram de forma decisiva para que chegássemos a um texto mais equilibrado, responsável e alinhado às necessidades de Porto Alegre.

O que vimos ao longo dessa construção foi o exercício pleno da democracia

O que vimos ao longo dessa construção foi o exercício pleno da democracia. Cada voz foi respeitada, cada posicionamento foi ouvido, cada divergência foi tratada com seriedade. As decisões não foram impostas, foram construídas. E isso fortalece não apenas o resultado final, mas também a confiança da população no papel do Legislativo.

Além do parlamento, abrimos espaço para o diálogo com entidades representativas, especialistas e a sociedade civil. O Plano Diretor que aprovamos carrega, portanto, a marca da participação, da escuta e da construção coletiva. É um instrumento que olha para o presente, mas que, principalmente, projeta o futuro da nossa capital.

A aprovação do Plano Diretor não encerra um ciclo. Ela inaugura uma nova etapa igualmente desafiadora: a de discussão e votação da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Será o momento de detalhar e dar efetividade às diretrizes estabelecidas, mantendo o mesmo espírito de diálogo, responsabilidade e compromisso público.