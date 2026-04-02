Páscoa: horizonte de vida nova!

Por Cardeal dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

A Páscoa do Senhor é o centro da fé cristã: Cristo ressuscitou! Ele é nossa Páscoa e nossa paz. Sua vitória sobre a morte ilumina as trevas do mundo e renova a esperança de uma vida nova!

A Páscoa ressoa como forte apelo à conversão dos corações e à construção da paz, de modo ainda mais intenso no presente. Diante de tantos conflitos que dilaceram povos e nações, reafirmamos: Cristo é a nossa paz (cf. Ef 2,14). Ele derruba os muros da inimizade e reconcilia a humanidade com Deus e entre si.

Urge desarmar corações marcados por rancor, ressentimentos, indiferença

A experiência do Ressuscitado convida toda pessoa de boa vontade a ir ao encontro do diferente, do outro, para anunciar que o amor é mais forte do que o ódio, que a vida é mais forte do que a morte. Ninguém pode permanecer indiferente diante da miséria, da dor, do sofrimento causado pela maldade e pela impiedade humana, que se expressa de muitos modos. E a impiedade perturba também a ordem do cosmos! Urge desarmar corações marcados por rancor, ressentimentos, indiferença, ódio. O "homem que passou por entre nós fazendo o bem" (At 10,38), que "tudo tem feito bem" (Mc 7, 37) e que ressuscitou (Lc 24,6.34; At 4,10) não só inspira, como também aponta a via para a superação de tudo o que fere ou destrói a vida e suas relações impedindo a implantação do Reino, ou seja, de uma sociedade mais justa e solidária.

A liturgia católica relaciona o ato salvífico de Deus em Jesus com a salvação de Israel do poder prepotente do Egito. "Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retirastes os filhos de Israel" e em que "Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor"; ele "triunfou da morte e venceu o mal"! Por isso, seus discípulos são chamados a combater o fermento da maldade, da corrupção, da violência, da perversidade, comprometendo-se com a defesa, o cuidado e a promoção da vida.