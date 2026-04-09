O proprietário de imóveis e a demanda por locação

Por Mario César Soares, diretor-executivo de Aluguéis da Auxiliadora Predial

O mercado imobiliário brasileiro está exigindo uma visão estratégica dos proprietários de imóveis. Quando se possui um apartamento à venda, manter as chaves na gaveta pode ser um erro financeiro custoso. O cenário atual transformou o imóvel não apenas em um bem de capital, mas em um poderoso instrumento de geração de renda passiva através da locação.

Vamos aos fatos: dados recentes do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR/FGV) mostram uma estabilização nos preços, com alta de 0,30% em fevereiro. Para quem tem um imóvel vago, isso é um sinal de previsibilidade. Em um contexto onde a taxa Selic está a 14,75% ao ano, o custo de manter um patrimônio parado é altíssimo.

Isso porque enquanto o comprador ideal não aparece, o aluguel cobre os custos fixos e ainda oferece um retorno mensal que pode ser investido em ativos de liquidez diária. Além disso, vale lembrar que um imóvel ocupado se degrada menos do que um fechado.

Sabemos que muitos proprietários hesitam em alugar seu imóvel temendo "perder a venda", mas a realidade do mercado contemporâneo desmistifica esse medo. Com a alta dos juros dificultando o financiamento para muitos compradores, a demanda por locação disparou. O público que hoje não consegue arcar com as parcelas de um financiamento bancário é o mesmo que está disposto a pagar um valor justo de aluguel por um imóvel bem localizado e conservado.

O olhar do proprietário moderno precisa ser pragmático

Outro ponto importante a ser destacado é a rentabilidade. Ao alugar o imóvel, o proprietário deixa para trás despesas com IPTU e condomínio e garante uma receita positiva de até 0,7% do valor do imóvel. Vejamos o exemplo de um apartamento que custa R$ 500 mil. Ao colocá-lo para alugar, o proprietário sairá de uma despesa anual de cerca de R$ 12 mil, com os encargos mencionados acima, para uma receita de aproximadamente R$ 27 mil – um ganho de R$ 39 mil por ano.