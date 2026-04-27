O poder da comunicação pública

Por Cleber Moreira, jornalista e professor do Curso de Jornalismo da ULBRA

A comunicação pública se estabelece como ferramenta fundamental no planejamento estratégico e na preservação da reputação dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Para qualificar e fortalecer essa comunicação, é imperativo o uso de técnicas adequadas e alinhadas às demandas contemporâneas.

Nesse contexto, a educação midiática emerge como um escudo essencial no enfrentamento à desinformação, capacitando a sociedade a discernir conteúdos e a consumir informações de forma crítica. Paralelamente, a adoção da Linguagem Simples é crucial para democratizar o acesso ao conhecimento, tornando informações vitais compreensíveis a todos os cidadãos e, consequentemente, facilitando o engajamento social com as ações governamentais.

A gestão de crise apresenta-se como um componente estratégico indispensável. Um planejamento adequado permite esclarecer a opinião pública de forma rápida e transparente em situações que poderiam comprometer a imagem de qualquer instituição pública, minimizando impactos negativos.

Integrando essas frentes, a comunicação pública digital utiliza as plataformas online para ampliar o alcance, promover o engajamento e o compartilhamento de informações relevantes, sendo essencial para a mensuração de resultados efetivos.

As técnicas digitais, portanto, não apenas facilitam a disseminação, mas também fornecem métricas precisas para avaliar o impacto e a eficácia das estratégias comunicacionais implementadas. Mesmo que a academia já discuta esses temas, é necessário ampliar o debate e qualificar cada vez mais os estudantes de comunicação para um mercado altamente competitivo. A formação deve focar em novas técnicas e ferramentas que permitam aos profissionais informar de maneira adequada e combater ativamente a "pandemia da desinformação".

A relevância e a convergência dessas estratégias serão amplamente debatidas em Porto Alegre